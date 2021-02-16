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أخبار العالم

الأردن: الهجوم الصاروخي على أربيل يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية.

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:50 ص
الأردن: الهجوم الصاروخي
الأردن: الهجوم الصاروخي على أربيل يتنافى مع جميع القيم
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قسم الخارجي
أعرب الأردن، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لهجوم أربيل الإرهابي الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار اربيل وأسفر عن مقتل احد الاشخاص وإصابة اخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد الفايز على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحية والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق. 

وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث.
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