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محافظات

مجهولة المصدر.. ضبط 1.25 طن بودرة بلاستيك تستخدم في صناعة الأحذية بالشرقية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

أوضحت وكيلة الوزارة إن  إداره تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة شنت حملة تموينية وتفتيشية علي المصانع بنطاق المدينه وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أصحاب مصانع الأحذية بمنطقة الصناعات النمطية الحديثة بالروبيكي وذلك لوجود بودره بلاستيك مجهولة المصدر وتم التحفظ على  ٥٠ شيكارة بودرة بلاستيك ماركه PVC زنه الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي طن و٢٥٠ كيلو جرام بودره بلاستيك تستخدم في صناعة الأحذية على ذمه المحضر.

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كما تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقا للقرار ٣٣٠لسنه ٢٠١٧ وتم تحرير ٢ محضر حنج ادط ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من  مصادره ٧ شيش من مقهي مخالف بطريق الأحرار لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وأسفرت الحملة عن مصادرة ٤ شيش من ٢ كافتريا مخالفة بنطاق المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأشار محافظ الشرقية الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة علي المقاهي والكافتريات لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

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