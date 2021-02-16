337 إصابة جديدة بكورونا في عمان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137929 إصابة والوفيات 1544 والمتعافين 129543، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.









وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 28، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141 والمنومين في العناية المركزة 42.





وأوضحت الوزارة العمانية، إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة دون ذكر العدد اليومي، ووفقا لـ"الشبيبة"، فإنه تم تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة منذ الأمس.









وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.







