تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور

تساقطت الأمطار في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، على منطقة مصر الجديدة حيث زينت الأجواء المنطقة المحيطة بقصر البارون إمبان.

وتوالت زخات المطر بشكل متساو في الفترة من التاسعة صباحًا حتى الآن، مع رياح خفيفة مما دعا المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة.

يذكر أن قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بجولة مكبرة علي مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي ستبدأ غدا صباح باكر ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة.



