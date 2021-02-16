ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عمرو سيد
تساقطت الأمطار في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، على منطقة مصر الجديدة حيث زينت الأجواء المنطقة المحيطة بقصر البارون إمبان.

وتوالت زخات المطر بشكل متساو في الفترة من التاسعة صباحًا حتى الآن، مع رياح خفيفة مما دعا المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة.

يذكر أن قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بجولة مكبرة علي مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي ستبدأ غدا صباح باكر ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة.

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
تساقط أمطار غزيرة على منطقة قصر البارون ومصر الجديدة.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حالة جوية نادرة الحدوث.. تحذير لسكان السعودية من طقس السبت والأحد

سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

آثار الإسكندرية: قلعة قايتباي لم تتأثر بنوة الفيضة الكبرى

بعد ليلة ممطرة.. استقرار بالأحوال الجوية في الإسكندرية

موجة سيول.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى

تساقط أمطار متوسطة على جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد

ترشيحاتنا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

هل يستجاب الدعاء في رجب؟ الإفتاء: أبواب السماء تفتح في 5 ليالٍ إحداها بهذا الشهر

الرئيس السيسي: من حقك تعارض وتعبر عن رأيك بشرط تكون فاهم بتقول إيه

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما