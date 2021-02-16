مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الزراعة بسبب التغذية لطلاب المدارس، قائلا «أرجو وزير الزراعة ميزعلش مني، الفطيرة اللي هتقدم لأطفال المدارس احنا هدفنا أكبر بكتير من كده»





وتابع الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية:« احنا حلمنا اننا نستهدف التغذية السليمة لابنائنا ونبذل ونكثف الجهود، خاصة ان هناك أكثر من مليون من أبنائنا من التقزم و2 مليون يعانون من الأنيميا».





وناشد الرئيس السيسي، الإعلام الانتباه والالتفات الي القضايا المهمة والحديث عنها، لتشكيل الثقافة والوعي لدى المواطنين، والانتباه الي اطفالنا لانهم لابد التغذية الصحيحة وممارسة الرياضة.





وأردف الرئيس السيسي : هدفي أنى انبه الإعلام وأبناء الدولة أن يشاركوا معنا فى القضايا الهامة للدولة، وكمان مهم أن يوجد تشكيل ثقافة ووعى لدى كل مواطن".



