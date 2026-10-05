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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأساقفة سامي فوزي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

يهنئ المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس الأساقفة إن ذكرى انتصارات أكتوبر تظل مناسبة وطنية نستعيد فيها بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة المصرية، ونستلهم منها اليوم العمل والجهد في بناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي.

ويتقدم رئيس الأساقفة بخالص التحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة المصرية وشهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، ودافعًا للأجيال الجديدة لمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.

واختتم رئيس الأساقفة تهنئته، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء، وأن يديم عليها نعم السلام والتقدم والازدهار.

الدكتور سامي فوزي الأسقفية السيسي حرب أكتوبر

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