ربنا يقدرنا على إنجازه| الرئيس السيسي: نستهدف حل كافة مشاكل الريف المصري خلال 3 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة تستهدف إنجاز مشروع تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات، موضحا أن الدولة وضعت خطط لكل المشاريع خاصة التطوير والتخطيط العمراني.





وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إن التمويل كان عبء كبير في مثل هذه المشاريع، متابعا «نحن نقتحم لاستهداف تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات وربنا يعنا على إنجازه».





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وأشار الرئيس السيسي، إلى أننا نستهدف الصرف الصحي كاملا، خاصة أنه يتعلق بتأثيره على الصحة العامة، ونحن بدأنا في مواجهة التحديات ولا نريد اشادة من مؤسسات دولية او نصنف تصنيف كويس ولكن هذا دورنا أن نهتم بالمواطنين وننقل مصر إلى مستوى أفضل.



