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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط محافظالوادي الجديد بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الخارجة والإدارة العامة للمرور لضمان السيولة المرورية بميدان البساتين ضمن خطة تطوير الميدان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لأعمال التطوير والتوسعة بالميدان يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.
وأكد الزملوط أن أعمال التطوير تشمل رفع الإشغالات وتطوير الجزيرة الوسطي وتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المارة بالميدان وفقًا لخطة التطوير المعتمدة هندسياََ وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بهذا الميدان الحيوي.
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من ناحية أخرى ،وجه الزملوط بإستغلال المساحات البينية الغير مستغلة داخل المدينة في إقامة وحدات سكنية وطرحها أمام المواطنين، وذلك خلال تفقده لأعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية التجارية التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن البدء فى تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه البيرة الطبيعية الرابعة بمركز باريس والتى تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون مع الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والرى ، مؤكدا على أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو متر طولى .
 
وأضاف الزملوط فى تصريحات خاصة، أن الخطة تتمثل فى التوسع فى مشروعات الانتاج السمكى وتنفيذ مصانع لانتاج الفيلية وتعبئة الاسماك فى موقع البحيرة وكذلك البدء فى خطة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات والتى لم تستغل منذ عام 1998م . 

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية عالية ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لاهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجيين .

من جانب اخر كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمدينة الخارجة، حيث تفقدا موقع محطة تخفيض الضغط بالطريق الدائري والمقرر إقامتها علي مساحة 5600م2، ومحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مساحة 2400م2، مع وضع مساحات إضافية من جميع الجهات حول المحطتين كحرم آمن لهم، وذلك في حضور المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء الشركات المنفذة .

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة.. صور
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة.. صور
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة.. صور
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة.. صور
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة.. صور
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