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رياضة

خبر سار ليوفنتوس قبل معركة بورتو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:35 م
يوفنتوس
يوفنتوس
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إسراء أشرف
اقترب باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، من العودة إلى الملاعب مجددا، بعد اتمام شفائه من الإصابة التي تعرض لها في يناير الماضي، وابعدته عن 10 مباريات اليوفي.

ومن المقرر، أن يلتقي يوفنتوس بفريق بورتو، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ديبالا تعافى آلام الركبة، وتدرب مع المجموعة أمس، استعدادا لمواجهة بورتو.

وأشار الموقع الإيطالي في تقريره إلى أن ديبالا سيترأس بعثة يوفنتوس المسافرة للبرتغال، مع تأكيدات بأن مدربه أندريا بيرلو لن يغامر به في التشكيل الأساسي.


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