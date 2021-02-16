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محافظات

تمركز السيارات والمعدات على الطرق السريعة بالقليوبية لمواجهة تقلبات الطقس.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
فعت الاجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث قام رؤساء المدن بمتابعة تمركز المعدات والسيارات على الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة التقلبات الجويه وشفط مياه الامطار أولا بأول.

كما تابع رؤساء المدن والاحياء أماكن تجمعات الأمطار والتأكد من تمركزات عربات الشفط وجاهزيه مصارف الامطار بجميع المناطق المحتمل وجود تجمعات بها.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات الصرف والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل بؤرة لتجمع المياه ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق.

وأضاف الهجان في بيان للمحافظة اليوم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، مؤكدا تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة.

وطالب برفع درجة الاستعداد والتأهب حتى انتهاء الموجة التي قد تستمر لمدة يومين مشددا على التعامل بمنتهى الجدية في جميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

وشدد المحافظ علي مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقوفها حال قيام الرياح والأمطار.
تمركز السيارات والمعدات على الطرق السريعة بالقليوبية لمواجهة تقلبات الطقس.. صور
تمركز السيارات والمعدات على الطرق السريعة بالقليوبية لمواجهة تقلبات الطقس.. صور
تمركز السيارات والمعدات على الطرق السريعة بالقليوبية لمواجهة تقلبات الطقس.. صور
تمركز السيارات والمعدات على الطرق السريعة بالقليوبية لمواجهة تقلبات الطقس.. صور
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