سقوط أمطار فى القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

شهدت محافظة القليوبية اليوم سقوط أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بالقرى والمدن دون أى تأثير على حياة المواطنين اليومية فيما دفعت شركة مياه القليوبية بمعدات الشركة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار.







من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.



وأمر محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.



وفى سياق متصل أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لتقلبات الطقس.





وأكد مجاهد على جاهزية وصلاحية المعدات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق لشفط المياه للعمل أثناء سقوط الأمطار.



من ناحية أخرى شهدت الطرق السريعة والرئيسية على مستوى المحافظة انتظاما فى الحركة المرورية دون أى توقف حيث لم تؤثر سقوط الأمطار على حركة السير والمواصلات.