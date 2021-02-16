ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمين عام حلف الناتو: مستعدون لاحتمال المواجهة أو التعاون مع روسيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الحلف مستعد لاحتمال المواجهة مع روسيا، وكذلك للتعاون معها، مؤكدا أن كل الأمور سترتبط بموقف موسكو.
وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء-: "أؤمن بضرورة إرسال إشارة واضحة إلى روسيا إذا كانت تريد المواجهة والصدام، فنحن على استعداد، وإذا كانت تريد التعاون، فسنكون سعداء".
وأكد الأمين العام للناتو ضرورة استمرار الحوار مع روسيا من أجل الحفاظ على الصلات والعلاقات المهمة معها، مضيفا أن: "الروس جيراننا، وهناك مصالح، وعلينا تجنب الحوادث، لاسيما على الحدود، وأنا كسياسي نرويجي، لدي الكثير من الخبرة في العمل مع روسيا، وأعلم أن ذلك ممكنا".
Advertisements
Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس