أمين عام حلف الناتو: مستعدون لاحتمال المواجهة أو التعاون مع روسيا

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الحلف مستعد لاحتمال المواجهة مع روسيا، وكذلك للتعاون معها، مؤكدا أن كل الأمور سترتبط بموقف موسكو.

وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء-: "أؤمن بضرورة إرسال إشارة واضحة إلى روسيا إذا كانت تريد المواجهة والصدام، فنحن على استعداد، وإذا كانت تريد التعاون، فسنكون سعداء".