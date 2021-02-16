ضبط لص بحوزته مشغولات ذهبية في محطة مصر
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:15 م
ضبط لص بحوزة مشغولات ذهبية
تمكنت قوة تابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينـة بمحطــة سكـك حديـد القاهـرة مـن ضبـط (شخص - مقيم بمنطقةروض الفرج بالقاهرة – له معلومات جنائية) حال تواجده بالمحطة وبحوزتـه (مشغولات ذهبية ، ساعه يد حريمى ، مبلغ مالى).
وبمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والإستيلاء عليها .
وتم التوصل للمجنى عليها والتى حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.