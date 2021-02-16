ضبط لص بحوزته مشغولات ذهبية في محطة مصر





وبمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والإستيلاء عليها .





وتم التوصل للمجنى عليها والتى حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.