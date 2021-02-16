ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط لص بحوزته مشغولات ذهبية في محطة مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:15 م
ضبط لص بحوزة مشغولات
ضبط لص بحوزة مشغولات ذهبية
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت قوة تابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينـة بمحطــة سكـك حديـد القاهـرة مـن ضبـط (شخص - مقيم بمنطقةروض الفرج بالقاهرة – له معلومات جنائية) حال تواجده بالمحطة وبحوزتـه (مشغولات ذهبية ، ساعه يد حريمى ، مبلغ مالى).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والإستيلاء عليها .

وتم التوصل للمجنى عليها والتى حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل أن يتقدم صاحبها ببلاغ.. ضبط لص سرق سيارة بالسلام

خانت الأمانة.. خادمة تسرق مجوهرات من شقة مخدومها بمصر الجديدة

حبس خادمة سرقت مجوهرات من شقة مخدومها في مصر الجديدة

سقوط لصين سرقا مجوهرات وأموالا من شقة بالشروق

حبس شخصين لسرقتهما مجوهرات وأموالا من شقة في الشروق

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

٧ تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه في شراء عقارات وسيارات

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بمحافظات مصر

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور