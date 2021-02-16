- التضامن تكشف عن خطة جديدة للحكومة لمواجهة تداعيات الفقر - نيفين القباج: نسبة التعاطي في مصر أعلى من النسبة العالمية للإدمان - وزيرة التضامن: مراكز علاج الإدمان وصلت إلى 26 بـ 17 محافظة خلال عام 2021 - القباج تشيد بدور محمد صلاح في محاربة الإدمان - وزيرة التضامن تكشف عن مسح شامل لـ 30 ألف أسرة لهذا الأمر - التضامن: نعمل على التخفيف من حدة الفقر والاستثمار فى البشر











أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفقر لم يعد لسببب نقدي فقط، وإنما أصبح متعدد الأبعاد، ولذلك يتم مواجهته والرد عليه من خلال إستراتيجيات متكاملة من الحكومة بإشراف رئيس الوزراء، ووضع خطط سنوية كاملة ويتم تحقيقها وذلك بالتعاون بين كل الوزارات.





ولفتت إلى أن المستهدف حاليا هو عمل ربط شبكي بين كل الوزارات في قاعدة بيانات موحدة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وتكون تلك القاعدة من خلال الرقم القومي للمواطن، والتعرف على كافة سماته ومواصفات أسرته، والتعامل معه من كافة الوزارات فيما بين بعضها البعض.





وأضافت وزيرة التضامن، خلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع الإسماعيلية الطبي، أن نسبة التعاطي بالدولة 5.9% والتى زادت عن النسبة العالمية للإدمان 5.3%، متمنية أن تصل مصر إلى نسبة أقل من النسبة العالمية.





وأشارت، إلى أنه تم التعاون مع النماذج الايجابية بالمجتمع إلى جانب الرموز المشهورة ، لافتة إلى أن الإعلان الأخير "إعلان ضابط الصاعقة"، الذي تعرض للبتر، حقق 21 مليون مشاهدة في شهر واحد، ما يدل على تعطش المواطنين للتعرف على النماذج الإيجابية بالمجتمع.





وأوضحت أن بداية أي برنامج جديد يكون وفقا لبحوث ميدانية حتى تعكس الواقع، والوقوف على الاحتياجات والمشكلات التي عاني منها المجتمع، مشيرة إلي أن الوزارة قامت بعمل مسح قومي شامل في العام السابق بالشراكة مع وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة الادمان وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لعمل مسح شامل على موضوعات التعاطي والإدمان.





وأضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ساعد في سحب 30 ألف أسرة معيشية وهي عينة ممثلة للمجتمع وتم توزيعها على كافة المحافظات، وتم استهداف الفئة العمرية من 12 إلى 60 عاما، حتى يتم تدارك أي مشكلات بها ممارسات خاطئة للنشء والشباب.