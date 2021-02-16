ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ننحني احتراما.. سليمان جودة: الدولة مهتمة بملف الصحة لهذا السبب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:46 م
الكاتب الصحفي سليمان
الكاتب الصحفي سليمان جودة
Advertisements
فرح علاء الخولي
عقب الكاتب الصحفي سليمان جودة، على فيلم "أبواب الأمل" الذي أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم عرضه في افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، وهو يحكي عن مسيرة بناء الإنسان في مصر ويكشف أن الصحة هي عماد بناء الإنسان في الدولة، لأنه يعتبر الإنسان هو الكنز الاحتياطي لهذا البلد، فهو كنز من ذهب.


وقال سليمان جودة، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إن الإنسان هو أغلى ما لدي مصر من ثروات، لذلك لا بد من حسن توظيفها وارداتها، لافتا إلى أن بناء الإنسان يتوقف على شيئين مهمين هو التعليم والصحة.


وأوضح أن الدولة المصرية تركز على الصحة والتعليم، مؤكدا أن الإنسان إذا كان معدا بالفعل على هذين العاملين سيكون قادرا على التنمية والنهوض بشكل حقيقي، ولذلك إطلاق برنامج التأمين الصحي الشامل هو خطوة غير مسبوقة في المنظومة الصحية بمصر، معقبا: "هذا المشروع عظيم جدا ولا بد أن ننحنى أمامه احتراما، لأنه يضع صحة الإنسان المصري حيث يجب أن توضع، ولأنه أيضا يذكرنا بمبادرة 100 مليون صحة والتي حققت أهدافها وانتهت في العام الماضي، وأشادت به منظمة الصحة العالمية على أنه واحد من أهم المبادرات والمشروعات على مستوى العالم".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقدرة مصر على إنتاج لقاح كورونا وتصديره لإفريقيا.. صحة النواب توضح

برلمانية: الاستثمار فى المواطن وتكوينه هو سر تقدم الأمم

الأعلى للإعلام يطلق مبادرة لبناء الوعي 2021 .. برلمانيون يطالبون بتوفير آليات تتناسب مع جيل الألفية.. ويؤكدون: خطوة مهمة في تطوير الذات وخلق الإنسان المبدع المثقف

تاريخ مصر.. عبد الرحيم كمال يكشف كواليس فيلم الكنز.. فيديو

حسام حسني: اختيار لقاحات كورونا في مصر على أساس أمنها طويل المدى

إيرينا بوكوفا: اليوم الدولي للأخوة الإنسانية يذكرنا بمسئولياتنا لتعزيز التضامن والمساواة

ترشيحاتنا

الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والمريخ

نسل الأغراب الأحدث.. زنا المحارم حاضر دائمًا في أعمال محمد سامي

شاهد.. دوا ليبا تتجول بشوارع لوس أنجلوس مع حبيبها أنور حديد

شاهد.. زوج بشرى يقدم مفاجأة في أول ظهور إعلامي لهما مع منى الشاذلي

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لضمان فاعليته.. 6 آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا| إليك طرق علاجها

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح