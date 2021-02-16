ننحني احتراما.. سليمان جودة: الدولة مهتمة بملف الصحة لهذا السبب

عقب الكاتب الصحفي سليمان جودة، على فيلم "أبواب الأمل" الذي أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم عرضه في افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، وهو يحكي عن مسيرة بناء الإنسان في مصر ويكشف أن الصحة هي عماد بناء الإنسان في الدولة، لأنه يعتبر الإنسان هو الكنز الاحتياطي لهذا البلد، فهو كنز من ذهب.









وقال سليمان جودة، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إن الإنسان هو أغلى ما لدي مصر من ثروات، لذلك لا بد من حسن توظيفها وارداتها، لافتا إلى أن بناء الإنسان يتوقف على شيئين مهمين هو التعليم والصحة.









وأوضح أن الدولة المصرية تركز على الصحة والتعليم، مؤكدا أن الإنسان إذا كان معدا بالفعل على هذين العاملين سيكون قادرا على التنمية والنهوض بشكل حقيقي، ولذلك إطلاق برنامج التأمين الصحي الشامل هو خطوة غير مسبوقة في المنظومة الصحية بمصر، معقبا: "هذا المشروع عظيم جدا ولا بد أن ننحنى أمامه احتراما، لأنه يضع صحة الإنسان المصري حيث يجب أن توضع، ولأنه أيضا يذكرنا بمبادرة 100 مليون صحة والتي حققت أهدافها وانتهت في العام الماضي، وأشادت به منظمة الصحة العالمية على أنه واحد من أهم المبادرات والمشروعات على مستوى العالم".



