خشب طبيعي.. شاهد أحدث تصميمات الأثاث في دمياط

تشتهر محافظة دمياط بجودة الأثاث، وأنواع خشبها المختلف المتعارف عليه، ودائمًا يزورها العديد من الزوار من المحافظات المختلفة، لشراء الأثاث الذي يتمتع باختلاف سعره وحجمه ونوعه وشكله.





وتتمتع الموبيليا في محافظة دمياط، بالجودة العالية، والموديلات المتعارف عليها، كما انها دائمًا تواكب العصر في انتاج كل ما هو جديد، مع المحافظة على أفضل جودة، وسعر، يقدمه التاجر لمحبي الأثاث.





ورصدت كاميرا "صدى البلد" أسعار الموبيليا داخل معارض الأثاث بمحافظة دمياط، ومعرفة أهم أنواع الخشب التي يستخدمونها داخل التصنيع، كالآتي:





في البداية تحدث محمد ابراهيم، أحد تجار معرض أثاث بدمياط، عن أشهر موديلات الموبيليا، قائلًا: "أثاث المودرن هو الأكثر شهرة تلك الأيام، ويقبل عليه الكثير من الزبائن، وكل موديل وليه نظام معين في التصنيع ووقت مختلف، فى حاجات تخلص في شهر، في يخلص في أسبوع، أو حتى سنه كاملة، بيرجع علي حسب تصميم الموديل".





وعن الخطوات التي تدخل داخل صناعة الأثاث، أوضح محمد أنها عديدة وتتكلف الكثير من الوقت، فيبدأ برسم تصميم للموديل، ثم يذهب إلي النجار وتليه مرحلة التنجيد، ثم يذهب إلي الاستورجي للدهان، وتليها مرحلة التشطيب التي تختلف علي حسب الموديل، فيحتاج موديل إلي إضافة الرخام، بينما أخر يحتاج إلي زجاج أو إضافة المقابض، علي حسب ما يرغب فيه الزبون.





وعلق محمود حسن علي أنواع الخشب داخل دمياط، كالأتي: "أحنا كل الخشب اللى بنستخدمه خشب طبيعى، زان او ابلكاش سهروسي، وخشب سويد، والقشره المستخدمة هي قشرة طبيعى، سواء داخل قطعة الأثاث أو خارجها، و الدهان فرن ديكو أو اسطر، ومعظم الاكسسوارات المستخدمة تركي أو الماني، ويتم استخدام سفنج ذو كثافة عالية أثناء التنجيد".





وعن أسعار الخشب والموبيليا داخل محافظة دمياط، فهي تختلف بشكل كبير من موديل إلي أخر، فتبدأ سعر غرفة السفره من ١٦ ألف جنيهًا إلي ٣٥ ألف جنيهًا، ويبدا سعر الانتريه من ١٧ ألف جنيهًا إلي ٢٠ ألف جنيهًا، والصالون سعره من ١٨ ألف جنيهًا إلي ٣٥ ألف جنيهًا، والركنه المودرن من ٩ الاف جنيهًا إلي ١٣ ألف جنيهًا، و غرف النوم للأطفال تبدأ من ١٧ ألف جنيهًا إلي ٣٥ ألف جنيهًا.





وعن إنتاج معارض الأثاث داخل محافظة دمياط، فيختلف انتاج المصانع عن الورش الصغيرة، فينتج المصنع الواحد ما يقرب من ١٢ غرفه في الأسبوع الواحد، بينما الورشه الصغيرة تأخد لتجهيز الشقة الواحدة ما يقرب من شهر أو شهر ونصف.





وأكد علي حسن، أحد بائعي الأثاث، عن منتجات محافظة دمياط للأثاث، قائلًا: "مفيش محافظه بتنافس محافظة دمياط فى الموبيليا، محافظة دمياط هي الأفضل جودة وسعرًا في الأثاث والموبيليا، والمنتج الدمياطي ليس له بديل في العالم، ودائمًا نحرص نحن التجار علي انتاج اجدد الموبيليا وأجودها، وتقديمها بأفضل سعر".