رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مطروح.. صور وفيديو

تابع اللواء خالد شعيب، م حافظ مطروح ، رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار أولا بأول، والتأكد من أن جميع غرف صرف مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه وتيسير الحركة المرورية بالشوارع، وكذلك على الطريق الدولى الساحلى وتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

















كما تابع المحافظ مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وهطول الأمطار التى تشهدها المحافظة منذ منتصف الليلة الماضية.









وأكد شعيب تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار، للإبلاغ عن أي أحداث طارئة فى حينها، لسرعة التعامل الفوري معها.









وشدد على تواجد رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء بالشوارع مع دفع جميع المعدات اللازمة لإزالة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار أول بأول، والتأكد من أن جميع غرف صرف مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.









ووجه بسحب مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى وتيسير حركة المواصلات والمواطنين، والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات، وعزلها جيدًا حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، مع نشر الإرشادات التي يجب اتخاذها مع موجة الطقس السيئ، والتحذيرات عن حالة الجو على صفحة المحافظة، وتوعية المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار حرصا على سلامتهم.









كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتكثيف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة، وتجهيز فرق الإنقاذ السريع بالمحافظة، والتأكد من جاهزيتها وتوافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس السيئ.











وكانت محافظة مطروح أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى من أمس تحسبا للطقس السيئ، الذى أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل الفوري معها.



