صالون ثقافي لمناقشة كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي" للدكتور إبراهيم العيسوي.. غدا

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الاعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال زهران؛ صالون ثقافي حول كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي للدكتور إبراهيم العيسوي والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب،

ياتى الصالون الذى يقام تمام السادسة من مساء غدا الأربعاء 17 فبراير الحالى، بقاعة المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة،

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة،