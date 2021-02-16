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مرأة

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
درة
درة
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حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة التونسية درة على الاحتفال بعيد الحب، بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، وشاركتها مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت درة بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا باللون الأحمر اللامع، بصيحة الكتف الواحد، قصيرا فوق الركبة يبرز أنوثتها الناعمة، وحمل توقيع دار الأزياء Elisabetta franchi، وقد بلغ سعر الفستان 2.098 ريال سعودي.

كما نسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر اللامع أيضا يحمل توقيع ماركة Giuseppe zanottiK، وقد بلغ سعره 2545 ريال سعودي.


واعتمدت درة على تسريحة شعر ناعمة أعلى الكتف، منسدلا بطريقة بسيطة غير مكلفة.

ووضعت المكياج الجذاب ليبرز تفاصيل ملامحها الرقيقة، المرتكز على أحمر الشفاه، والكحل والآيشادو والبلاشر.
الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب
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