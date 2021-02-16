الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب





وتألقت درة بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا باللون الأحمر اللامع، بصيحة الكتف الواحد، قصيرا فوق الركبة يبرز أنوثتها الناعمة، وحمل توقيع دار الأزياء Elisabetta franchi، وقد بلغ سعر الفستان 2.098 ريال سعودي.





كما نسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر اللامع أيضا يحمل توقيع ماركة Giuseppe zanottiK، وقد بلغ سعره 2545 ريال سعودي.









واعتمدت درة على تسريحة شعر ناعمة أعلى الكتف، منسدلا بطريقة بسيطة غير مكلفة.





ووضعت المكياج الجذاب ليبرز تفاصيل ملامحها الرقيقة، المرتكز على أحمر الشفاه، والكحل والآيشادو والبلاشر.