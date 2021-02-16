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تعليم

هل يقرر الأعلى للجامعات تأجيل الدراسة في اجتماعه المقبل؟.. التعليم العالي تجيب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:17 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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نهلة الشربيني

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نية حتى الأن لتأجيل الدراسة مره آخرى، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي سيعقد يوم 20 فبراير المقبل لن يتناول تأجيل الدراسة مرة آخرى.


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وأضاف المصدر لـ "صدى البلد" ان الاجتماع سيتناول قرار مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها، ومناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.


وتابع: "كما سيناقش التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، والتأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد، والتأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، والتأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

 

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، يوم السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.

 

ويأتي الاجتماع لمناقشة قرارات الحكومة، التي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها تم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.

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