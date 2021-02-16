ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتحاد الشغل التونسي يهاجم حكومة مشيشي ويتهمها بالتقاعس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:49 م
هشام مشيشي
هشام مشيشي
Advertisements
محمد عثمان
ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني، اليوم الثلاثاء، ''بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين''.

وعبّر الاتحاد عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التعديل الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به، والذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول، وفقًا لما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وطالب المكتب التنفيذي الوطني بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال، داعيًا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.

كم نبّه اتحاد الشغل إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة برئاسة هشام مشيشي، للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد، محذرًا من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.

وجدّد اتحاد الشغل التعبير عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح ويطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.

وشدد الاتحاد على تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية، محذرًا من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.

أمّا بخصوص الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5، اعتبرت المنظمة  الشغيلة أنه خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها. كما يدعو كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة الجميع.. احتجاجات تونسية لإخراج منظومة الإرهاب من البرلمان

اعتقال 877 شخصا في يومين.. تجدد المواجهات بين الأمن التونسي والمحتجين وتحذير من مواصلة التظاهرات

الاتحاد التونسي للشغل: الاحتجاجات الأخيرة كانت متوقعة.. ويجري العمل على إنجاح الحوار الوطني

بعد أحداث شغب عنيفة.. 21 منظمة تونسية تعلن رفضها الإعتداء على الأملاك

الرئيس التونسي يؤكد تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري

نقابة الصناعات الغذائية: نهدف لخلق نقابيين جدد يعرفون حقوقهم وواجباتهم

ترشيحاتنا

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

دعاء البرد الشديد والمطر.. وأفضل الأدعية المستجابة

ده حق ابن بنتي.. السيسي يكشف مفاجأة عن مشاكل السمع للأطفال

قرار عاجل من رئيس الحكومة العراقية بشأن قصف إقليم كردستان

الأزمة في العمدة ولا الحُمار.. سر الهجوم على الرحالة الصعيدي من الجيزة لأسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم 16 فبراير.. حدث فارق في رحلة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. شاهد

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون