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رياضة

كتاب محفوظ.. المدير الفني للمريخ يكشف عن خطته لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف نصر الدين النادي المدير الفني المريخ السوداني عن اخر استعدادات الفريق لمواجهة النادي الاهلي مساء اليوم في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا 

وأكد نصر الدين في تصريحات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية أن الفريق لديه اصرار على تقديم اداء جيد وتحقيق الفوز خاصة وان الفريق يمتلك لاعبين مميزين ولديهم امكانيات رائعة.

وأضاف أن المباراة لن تكون سهلة خاصة انها بين فريقين عريقين في القاره الافريقية مشددا على ان تحقيق الفوز امام بطل افريقيا صعب ولكن ليس مستحيل.

وتابع ان فريق الاهلي بالنسبه له " كتاب محفوظ"، منوها إلى انه على درايه بكافه تفاصيل الاهلي ولاعبيه.
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