وكيل الأزهر: الإمام الأكبر وجه بوضع أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.. فيديو

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم مراعاة كثرة المواد الأزهرية وستكون الأسئلة كلها في مستوى الطالب المتوسط

كما تم مراعاة كثرة الأسئلة للمرحلة الإعدادية ، فتم تخصيص يومين للصف الأول الإعدادي ويومين للصف الثاني الإعدادي، وثلاثة أيام للشهادة الإعدادية





وأضاف، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أنه كان من الصعب إرجاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتأجيله، ولذلك قرر شيخ الأزهر اجراء امتحانات للصف الثالث الإعدادي على ثلاثة أيام بامتحانات مجمعة، المواد الشرعية في يوم، المواد العربية في يوم، والمواد المشتركة مع التربية والتعليم في يوم.





وأشار إلى أن المرحلة الثانوية، سيتم امتحانهم على خمسة أيام للصف الأول والصف الثاني، وكل صف منهما له أيام مختلفة عن الثاني،



