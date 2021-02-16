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حوادث

خلال شهر.. 3 وقائع سرقة للشقق في مدينة الضباط بحدائق حلوان والفاعل مجهول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:01 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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محمد صبري

يعيش أهالي مدينة الضباط بحدائق حلوان ، حالة من القلق بعد تعرض عدد من الشقق السكنية لأكثر من واقعة سرقة أموال ومجوهرات فى أقل من شهر ، حيث تقدم 3 من الأهالى ببلاغات بتلك الوقائع.


وكانت البلاغات قد تعددت أمام رجال مباحث قسم شرطة المعصرة بتعرض عدد من الشقق السكنية للسرقة على يد مجهولين.


ففى 10 يناير من العام الجاري ، تعرضت زميلة صحفية بجريدة الاهرام لواقعة اقتحام شقتها على يد مجهول ، وسرقة أموال ومجوهرات ولاب توب منها بقيمة 150 الف جنيه .

على الفور تحرك رجال المباحث وفريق من المعمل الجنائى وتم رفع البصمات من مسرح الجريمة ولم يتم الاستدلال حتى الآن على الفاعل ، ويكثف رجال المباحث جهودهم لسرعة تحديد الجاني .


وفي الأسبوع الماضي ، تعرضت شقة سكنية مملوكة لأستاذ جامعي لواقعة سرقة مشغولات ذهبية ، وتحرر بلاغ بذلك ، وقبل الكشف عن مرتكب الواقعة توفي مقدم البلاغ أثناء احتجازه بأحد مستشفيات العزل بمحافظة المنيا ، حيث تقدم نجل المتوفي بالبلاغ يؤكد في ان الشقة تعرضت للسرقة لعدم وجود أحد بداخلها مما يشير إلى ان الجاني كان يرصد تحركات قاطني الشقة.


أما الواقعة الثالثة ، تعرض خلالها أحد سكان المدينة اثناء فترة غيابه بمسقط رأسه بإحدى المحافظات لسرقة 200 ألف جنيه ولاذ الجاني بالهرب .


ويعكف رجال البحث الجنائى بالقاهرة على تكثيف جهودهم لتفريغ كاميرات المراقبة بالمدينة، وسؤال الشهود، وكذا إجراء تحريات موسعة للكشف عن مرتكبي تلك السرقات.

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