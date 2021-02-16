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حوادث

بتر كفى شابين وإصابة آخر فى حوادث بسبب ماكينة درس قش الأرز بالدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:17 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
تسبب درس قش الأرز في الدقهلية الى بتر كفي شابين وإصابة آخر بجرح قطعي في الوجه وجروح قطعية في الصدر والبطن في ثلاث حوادث منفصله، أثناء عملهما في الحقل.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد، بورود بلاغا لمامور مركز شرطة بني عبيد من مستشفي دكرنس العام بوصول إباهيم أحمد زغلي، 35عاما، ومقيم قرية ميت فارس مصابا بتهتك بكف اليدي اليمني.

انتقل ضباط وحدة مباحث لمركز الى المستشفي وبسؤال قرر انة اثناء عملة على ماكينة دراس قش الأرز بأرضة الزراعية حدثت إصابتة ولم يتهم أحد بالتسب فى ذلك
تحرر عن ذلك المحضر رقم 45/2021 عوارض مركز شرطة بني عبيد والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي حادث أخر استقبلت مستشفي منية النصر المركزي کریم عيد محمد عجمي 18عام،  عامل، مقيم قرية المحمودية  دائرة مركز دكرنس مصابا ببتر بكف الذراع الأيمن إدعاء حادث عارض.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفي  وبالفحص وسؤال عمه المدعو خالد محمد عجمى محمد، عامل، مقيم بذات القرية قرر بأنه حال عمل نجل شقيقه على ماكينة درس قش الأرز بأرض زراعية ملك والده بزمام القرية جذبت الماكينة يده، ما أدى الى حدوث إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  28 لسنة 2021 عوارض مركز دكرنس ، جارى العرض على النيابة العامة .

وفي حادث ثالث تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو محمد محمود عبدالحمید سودان» 25 عام، عامل ، ومقيم قرية  « طحا المرج » دائرة مركز ديرب نجم -  بمحافظة الشرقية مصابا بجرح قطعى بالوجه من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالصدر والبطن  إدعاء حادث عارض وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة . 

بإنتقال الضباط والفحص وسؤاله في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء عمله على ماكينة دراس قش الأرز بقرية أبو شلوبة  دائرة مركز السنبلاوين تطايرت قطعة حديدية من الماكينة أحدثت إصابته ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1907 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة .
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