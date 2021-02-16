موعد جديد للامتحانات .. "بنات جامعة عين شمس" تعلن الجداول

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وأوضحت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب، منوهة بأنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكد من الحصول على جميع المقررات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.