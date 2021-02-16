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تعليم

موعد جديد للامتحانات .. "بنات جامعة عين شمس" تعلن الجداول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:59 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس  جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2020-2021  الخاصة بآداب – تربية ومقررات برامج الساعات المعتمدة ويمكن للطالبات معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا  ويأتي ذلك بعد التعديل حسب قرارات  الحكومة الاخيرة بمد اجازة نصف العام .


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وأوضحت  الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب، منوهة بأنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكد من الحصول على جميع المقررات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.


وأشارت  الي  أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الأول.
 

وأكدت عميدة كلية البنات ان الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب منوها ان الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية.
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