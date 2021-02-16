المؤتمر: ندعم برنامج الإصلاح القائم على تنافسية الشركات وحقوق العمال

أشاد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، بخطة هيكلة وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال لقاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، برئيس حزب المؤتمر، برفقه أحمد عصام مستشار الاتصال السياسي ومجلس النواب بمقر الوزارة.





واستعرض الوزير خلال اللقاء، إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة، وليس كل القطاعات لتحقيق التنافسية، وعنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية.





وأوضح الوزير أن اجمالي الاستثمارات في ملف المحالج، يفوق عمرها 150 عاما بلغت 1.5 مليار جنيه، لإعادة صناعة الغزل والنسيج المصرية، للمنافسة في السوق العالمية.





وأضاف، أنّه جرى تطوير شركة الدلتا للصلب، وهي أعرق الشركات في الوطن العربي، مشيرا إلى أنّ الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية.





وثمن الربان عمر المحتار، على رؤية الوزارة لافتا إلى أن القطن المصري لا مثيل له فى العالم، ويجب استعادة مكانة مصر في سوق المنسوجات القطنية، ورفع كفاءة المنظومة كاملة بدءا من حصاده حتى المنتج النهائي.





وأضاف رئيس حزب المؤتمر أن ما تشهده مصر، من طفرة في البناء والتنمية، تحتم علينا اقتحام كل الملفات بذات الجرأة والكفاءة التي يتحرك بها الرئيس السيسي، والتي كانت بمثابة المحرك الأساسي لكل المشروعات القومية التي تم إنجازها في وقت وجيز، لافتا إلى أنه اسمتع إلى تطمينات الوزير فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق العمال، وأن خطة الإصلاح التي يتبناها، تتضمن زيادات حقيقية في دخول العاملين، ورفع كفاءتهم، شريطة أن يرتبط ذلك بالقدرة الحقيقية على المنافسة والإنتاج.