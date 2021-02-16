برلمانية تطالب بوضع بروتوكول تعاون بين الزراعة والبنك الزراعي لتسويق محاصيل الفلاح

اقترحت النائبة أميرة الحداد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وضع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي لمساعدة الفلاح المصري على تسويق محاصيله، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة نتيجة زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي فضلا عن ارتفاع أجور العمالة لري الأرض وهو ما يكبده في النهاية خسائر كبيرة.





وطالبت النائبة أميرة الحداد، في تصريحات لها، بإعادة تفعيل دور محطات البحوث الزراعية وإدارات الإرشاد الزراعي، خصوصا وأن هذه الإدارات كانت منتجة في الماضي وكانت لديها منتجاتها سواء من الألبان أو الدواجن او الماشية أو عسل النحل.. وغيرها، كما أنها كانت تقوم بدور مهم مع الفلاح في توجيهه للزراعة بشكل سليم.





وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الزراعة، خصوصا وأن أغلبهم يعمل منذ ٢٠ سنة بهذه العقود ويتقاضون شهريا مبالغ زهيدة، موضحة أن هذه العمالة يمكن أن تساهم في إعادة النشاط بمحطات البحوث لتعود للإنتاج مرة أخرى.





ودعت إلى توفير مظلة تأمينية مناسبة للفلاح المصري وأن يدخل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يتمكن من تلقى العلاج والعناية الصحية المناسبة بأي مستشفى دون أن يتحمل تكاليف مرتفعة في حال أصابه مكروه لا قدر الله.