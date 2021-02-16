ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بوضع بروتوكول تعاون بين الزراعة والبنك الزراعي لتسويق محاصيل الفلاح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:18 م
صورة أرشفية - مزارعين
صورة أرشفية - مزارعين
Advertisements
حسن رضوان
اقترحت النائبة أميرة الحداد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وضع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي لمساعدة الفلاح المصري على تسويق محاصيله، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة نتيجة زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي فضلا عن ارتفاع أجور العمالة لري الأرض وهو ما يكبده في النهاية خسائر كبيرة.

وطالبت النائبة أميرة الحداد، في تصريحات لها، بإعادة تفعيل دور محطات البحوث الزراعية وإدارات الإرشاد الزراعي، خصوصا وأن هذه الإدارات كانت منتجة في الماضي وكانت لديها منتجاتها سواء من الألبان أو الدواجن او الماشية أو عسل النحل.. وغيرها، كما أنها كانت تقوم بدور مهم مع الفلاح في توجيهه للزراعة بشكل سليم.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الزراعة، خصوصا وأن أغلبهم يعمل منذ ٢٠ سنة بهذه العقود ويتقاضون شهريا مبالغ زهيدة، موضحة أن هذه العمالة يمكن أن تساهم في إعادة النشاط بمحطات البحوث لتعود للإنتاج مرة أخرى.

ودعت إلى توفير مظلة تأمينية مناسبة للفلاح المصري وأن يدخل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يتمكن من تلقى العلاج والعناية الصحية المناسبة بأي مستشفى دون أن يتحمل تكاليف مرتفعة في حال أصابه مكروه لا قدر الله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو بالشيوخ: ارتفاع صادراتنا الزراعية لـ5.2 مليون طن تكملة لمسيرة الإنجازات

برلمانية: تعميم كارت الفلاح الذكي أولى خطوات الإصلاح الزراعي

كارت الفلاح الذكي.. زراعة البرلمان: بداية النهضة الحقيقية للقطاع في مصر.. يقضي على السوق السوداء.. ومشاكل الورثة مع أراضي الأوقاف أبرز المعوقات

ترشيحاتنا

بألوان الباستيل.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال على إنستجرام

بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

تحذير عاجل من ألمانيا لإيران بعد قرار طهران بشأن الاتفاق النووي

بواليا وأجاي وكهربا في الهجوم .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المريخ السوداني

رياح وبرودة شديدة .. صدى البلد يرصد حالة الطقس في المهندسين وجامعة الدول | فيديو

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب

بألوان الباستيل.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال على إنستجرام