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محافظات

بعد واقعة التحرش..حملات مكثفة بالاسماعيلية بمحيط حي ثالث لتشميع مراكز الدروس الخصوصية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:17 م
تشميع مراكز الدروس
تشميع مراكز الدروس الخصوصية
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انجي هيبة
كشفت مصادر رسمية بحي ثالث بمحافظة الاسماعيلية، تكثيف الحملات التفتيشية لإغلاق المراكز الدروسية بمحيط الحي، بعد اشتعال موقع التواصل الاجتماعي بادعاء مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية، تعرضهن للتحرش من قبل مدرس مادة الرياضيات بمركز تعليمي خاص.

واشارت المصادر الي انتشار مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية بنطاق حي ثالث ، بحيث يصعب السيطرة عليها او خضوعها للرقابة.

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثالث، بمحافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية لمراجعة الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع التجمعات وحظر فتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية؛ لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع 8، وجرى تفريق الطلبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، شدد اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها الدولة وتتخذها لمحاولة الحد من انتشار وتفشي الفيروس، منوهًا بعدم التهاون مع أي مقصر، سواء أصحاب منشآت لم تلتزم بالإجراءات أو النسب المقررة للإشغال، أو مواطنين غير ملتزمين بالإجراءات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

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بعد واقعة التحرش..حملات مكثفة بالاسماعيلية بمحيط حي ثالث لتشميع مراكز الدروس الخصوصية
بعد واقعة التحرش..حملات مكثفة بالاسماعيلية بمحيط حي ثالث لتشميع مراكز الدروس الخصوصية
بعد واقعة التحرش..حملات مكثفة بالاسماعيلية بمحيط حي ثالث لتشميع مراكز الدروس الخصوصية
بعد واقعة التحرش..حملات مكثفة بالاسماعيلية بمحيط حي ثالث لتشميع مراكز الدروس الخصوصية
بعد واقعة التحرش..حملات مكثفة بالاسماعيلية بمحيط حي ثالث لتشميع مراكز الدروس الخصوصية
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