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الديهي: الانفجار السكاني حوت يبتلع التنمية.. والرئيس عودنا على المصارحة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:33 م
نشات الديهي
نشات الديهي
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هاني حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي اليوم في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تم تنفيذها وفق خطة.

وأضاف نشأت الديهي، أثناء تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، "وزيرات الصحة والتخطيط والتضامن مسؤولات عن أخطر الملفات في مصر، وتلك الوزارات تمس حياة المصريين، وهذا دليل على تمكين المرأة". 

وتابع نشأت الديهي "مبدأ الرئيس السيسي في الحكم هو المكاشفة والمصارحة مع الشعب"، مؤكدا أن الزيادة السكانية والانفجار السكاني هو أخطر ما تواجهه برامج التنمية.

ونوه نشأت الديهي بأن "الزيادة السكانية حوت يبتلع كل محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر".

ولفت نشأت الديهي إلى أن "هناك سباقا مريرا بين معركة التنمية والنمو الاقتصادي وبين الزيادة السكانية، وهذا ما أكده الرئيس السيسي أثناء افتتاحه اليوم في محافظة الإسماعيلية".
 
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