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سيارات

ظهور الشاحنة المدمجة سانتا كروز 2022 قبل تدشينها بصور تجسسية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:00 م
هيونداي سانتا كروز
هيونداي سانتا كروز 2022
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كريم عاطف

أعلنت منذ أيام شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات البدء في تشغيل مصنع تجميع طرازاتها في مونتغمري ، خلال العام الجاري ، ويؤكد الخبراء ان اول اصدار يخرج منها سيكون سانتا كروز 2022 .

وبالفعل قام عدد من المصورين التجسسين بالتقاط صور للسيارة سانتا كروز 2022 ، وهى تعتبر نسخة أوليًا شبه جاهز للإنتاج تخضع للاختبار النهائي في بحيرة مجمدة في فنلندا.

وكانت قد أوضحت شركة هيونداي ان سانتا كروز 2022 شاحنة بيك أب متعددة الاستخدامات تعتمد على أحدث جيل من Santa Cruz ، لن تكون شبيها باي شيء مع  الطراز Porter H-100 .

وظهرت السيارة سانتا كروز Santa Cruz 2022 خلال الصور التجسسية بالعديد من الأجزاء المموهة ، ولكن يظهر صندوق الامتعة صغير ، بالإضافة الى العجلات الأنيقة والمرايا الجانبية المستعارة من Tucson إلى فتحة السقف والشبكة المعقدة .

وظهرت السيارة سانتا كروز Santa Cruz للمرة الأولى عام 2015 ، بتصميم ممتد للمقصورة الداخلية مع أبواب ذات مفصلات خلفية ، اما عن موديل عام 2022 سيكون عبارة عن كابينة طاقم أكثر عملية مع جميع الأبواب المفصلية في المقدمة .

وتستعد شركة هيونداي لطرح الشاحنة الصغيرة سانتا كروز Santa Cruz خلال حدث عالمى الفترة القادمة ، وستكون مناسبة للأشخاص الذين يعيشون في الهواء الطلق . 

ظهور الشاحنة المدمجة سانتا كروز 2022 قبل تدشينها بصور تجسسية
ظهور الشاحنة المدمجة سانتا كروز 2022 قبل تدشينها بصور تجسسية
ظهور الشاحنة المدمجة سانتا كروز 2022 قبل تدشينها بصور تجسسية
ظهور الشاحنة المدمجة سانتا كروز 2022 قبل تدشينها بصور تجسسية
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