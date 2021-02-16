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ندرس سيناريوهات المواجهة.. هالة السعيد: الصعيد الأكثر إنجابا و"فيه ناس بتجيب 12 طفل"

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:49 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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عادل نصار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المحافظات الأكثر إنجابا هى الأكثر فقرا، مضيفة انه سيتم وضع سيناريوهات لمواجهة الزيادة السكانية.


وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن محافظات الوجه القبلي من أكثر المحافظات التي بها زيادة سكانية ومتوسط معدل الانجاب عالٍ و"فيه ناس بتجيب 10و12 طفل".


وقالت إن مشكلة الزيادة السكانية هى التحدي الرئيسي للدولة، مضيفة أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على التنمية المستدامة.


وأضافت ، أن قطاعي الصحة والتعليم استثمار في البنية التحتية، متابعة أن متوسط الانجاب في التسعينيات يختلف عن معدلات اليوم.


وأكدت وزيرة التخطيط، أن المواطن عليه دور أساسي في نجاح انخفاض الزيادة السكانية، مشيرة إلى أننا نعمل على خطة من خلال مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.


وتابعت: ندرس مقترحات تحفيز وتشجيع الأسرة على تقليل الانجاب.

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