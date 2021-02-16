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التخطيط: الفرد يكلف الدولة منذ ولادته وحتى سن الستين 1.5 مليون جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:08 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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عادل نصار
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن أن الفرد يكلف الدولة منذ ولادته وحتى سن الستين مليون ونصف مليون جنيه، مضيفة أن نعمل على ضبط معدلات النمو السكاني بإجراءات تحفيزية.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المسئول عن السياسية السكانية ولكن المسئول المجتمع.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية، مشيرة إلى أن نصيب الفرد يقل بسبب الزيادة السكانية.

قالت وزيرة التخطيط، إن المحافظات الأكثر انجابا هى الأكثر فقرا، مضيفة ان سيتم وضع سياريوهات لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضافت أن محافظات الوجه القبلي من أكثر المحافظات فيها زيادة سكانية ومتوسط معدل الانجاب عالي وفي ناس بتجيب 10و12 طفل.
 قالت  "هالة"، مشكلة الزيادة السكانية التحدي الرئيسي للدولة، مضيفة أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على التنمية المستدامة.

وأضافت ، أن قطاعا الصحة والصحة والتعليم هو استثمار في البنية التحتية، متابعا أن متوسط الانجاب في التسعينات بخلاف معدلات اليوم.

وأكدت " هالة"، أن المواطن عليه دور أساسي في انجاح انخفاض الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن نعمل على خطة من خلال مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.

وتابعت  وزيرة التخطيط، أن ندرس مقترحات تحفيز وتشجيع الأسرة على تقليل الانجاب.


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