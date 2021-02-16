محافظ كفر الشيخ ينقذ 4 أطفال من سوء معاملة أسرتهم

قرًّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل، نقل 4 أطفال تراوح أعمارهم ما بين " 5 سنوات إلى 13 سنة " إلى دار الرعاية بقرية البكاتوش.





جاء بناءً على تقرير ورد للواء أشرف موافي ، السكرتير العام ، عن سوء معاملة الأطفال وتعرضهم لأشكال متنوعة من العنف من قبل الأم والجدة، قدمته آلاء خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان.





وكلف محافظ كفر الشيخ، اللواء أشرف موافي السكرتير العام ، بمتابعة حالة الأطفال وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل الأطفال ، استجابة للبلاغ الوارد من خط نجدة الطفل حمل رقم 22161 إداري البرلس، بشأن ما تعرض له الأطفال.





وانتقلت، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان، لمقر إقامة الأطفال وبرؤيتهم والتحدث معهم تبين تعرضهم لأشكال متنوعة من العنف من الأم والجدة، وتم تحرير تقريرًا فنيًا، تقديمه لمدير نيابة البرلس .





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتقديم كافة الرعاية الصحية والمعيشية للأطفال ، ومتابعة إقامته بدار الرعاية بالبكاتوش.



