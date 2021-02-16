بعد افتتاحها اليوم.. 8 معلومات عن المستشفى العسكري بدمنهور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس العديد من المشروعات بالقطاع الصحى بمحافظات الجمهورية، حيث قام بافتتاح المستشفى العسكري بدمنهور بمحافظة البحيرة ، والتى تعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة والمستشفى تم تشييدها وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية والعالمية ، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام.
وفيما يلي بعض المعلومات عن مستشفى العجمي النموذجي:
- تعد المستشفى العسكري بدمنهور هى الأولى من نوعها بمحافظة البحيرة فى هذا المجال كما تعد إضافة ونقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة وإضافة جديدة للمنظومة الطبية على أرض البحيرة.
- المستشفى مقامة على مساحة 4,5 فدان بطاقة 118 سرير بتكلفة 326 مليون جنية.
- يتكون من دور أرضى وأول دور متكرر وتضم المدخل الرئيسى والطوارىء وصالات الاستقبال والبهو الرئيسي وقسم الطوارئ
- تحتوي المستشفى علي قسم الغسيل الكلوى وجناح العمليات وغرفة عمليات والطوارئ وقسم المناظير والافاقة وجناح الرعاية المركزة.
- يوجد كشك الولادة وجناح للحضانات وغرفة حديثى الولادة و4 اجنحة اقامة و34 غرفة اقامة مزدوجة.
- وتضم المستشفى قسم للعلاج الطبيعي وصالة تأهيل بدنى
- وتضم المستشفى قسم الأشعة وقسم المعامل.
- قاعة المؤتمرات و8 مصعد كهربائى ( 2 للاسرة و6 أفراد ) و المطبخ والمغسلة والعيادات والمسجد.
وأكد امنة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، حيث تم خلال العامين الماضيين وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولى المحافظة اهتماما كبيرا ودعما متكامل لا ينقطع تنفيذ 3000 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 55.5 مليار جنيه.
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