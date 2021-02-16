جامعة بني سويف: بدء التشغيل التجريبي لنظم إدارة العيادات الخارجية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، عدة اجتماعات، منها لجنة المنشآت، وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، واللجنة العليا للبرمجيات، ومركز تطوير الأداء الجامعي.





جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والمستشار المالي، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي، والدكتور محمد مصطفى مدير إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، والاستاذ خالد يسن أمين عام الجامعة، وأعضاء مجالس الإدارة.





وناقش منصور خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي توفير الاعتماد المالي لمكافأة النشر لأبحاث 2020، وإجراءات تنظيم عيد العلم الخامس عقب انتهاء جائحة كورونا، كما ناقش اجراءات عقد المؤتمر الأول لشباب الباحثين بالجامعة، وإحصائية المشروعات البحثية الممولة من خارج الجامعة وعددها 29 مشروعا، و المقترحات المقدمة من مكتب التصنيف الدولي للنهوض بتصنيف الجامعة.





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وخلال اجتماع اللجنة العليا للبرمجيات تم الموافقة على بدء التشغيل التجريبي لنظم إدارة العيادات الخارجية وتحصيل مصروفات الخدمات الطبية وسجلات المرضى بالعيادات التخصصية بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لنظام إدارة المستشفى التابع لكلية طب الأسنان، كما تم اعتماد وتشغيل الإصدار النهائي من نظام إدارة العمليات الإدارية بمركز البرامج التدريبية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.





كما تم اعتماد وتشغيل الإصدار من نظام إدارة مشروعات التخرج لطلاب الليسانس والبكالوريوس وعرض تشغيلي في مجلس شئون تعليم وطلاب لتوضيح كيفية الاستخدام والمزايا المقدمة وسيتم العرض على قطاع شئون التعليم والطلاب للتشغيل النهائي.





فيما وافق رئيس الجامعة على منح العاملين بالجامعة الذين يستكملون دراستهم في الشعب أو البرامج الجديدة بنفس دعم الجامعة 20 % تشجيعًا لهم لاستكمال دراستهم وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع العاملين للتعليم المستمر.





فيما ناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع أعضاء هيئة التدريس آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.