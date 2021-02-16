بعد تطويره .. محافظ القليوبية يفتتح ملعب جمجرة القديمة بمركز بنها

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مركز شباب جمجرة القديمة بعد تطويره بشكل كامل بتكلفة 3 مليون جنيه بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وأهالي وشباب قرية جمجرة القديمة.





واشتملت أعمال التطوير على رفع كفاءة الملعب القانوني بالنجيل الصناعي ورفع كفاءة السور والمباني الإدارية وتطوير مدخل المركز ورصفه ببلاط الإنترلوك.





كما شهد محافظ القليوبية فعاليات اللقاء النهائي لدوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة، والذي أقيم بمركز شباب جمجرة بعد تطويره حيث أقيمت المباراة بين فريقي مركز شباب قلما وأجهور الكبرى والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حيث انتهت المباراة بحصول مركز قلما على البطولة بضربات الترجيح.





وكرم المحافظ عقب انتهاء المباراة، فريق مركز قلما وأهداه كأس البطولة وأهدى الميداليات لفريق مركز شباب أجهور الكبرى الحاصل على المركز الثاني وكذا فريق مركز شباب بهادة لحصوله على المركز الثالث بالبطولة.





وأشاد المحافظ بالأداء وبالروح العالية والإرادة والتصميم الكبير الذي أظهره لاعبي الفريقين منذ انطلاق المباراة لتحقيق الفوز، مؤكدا الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض محافظة القليوبية والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا.





ويتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذى يبذله لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها.



