ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تطويره .. محافظ القليوبية يفتتح ملعب جمجرة القديمة بمركز بنها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:51 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مركز شباب جمجرة القديمة بعد تطويره بشكل كامل  بتكلفة 3 مليون جنيه بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وأهالي وشباب قرية جمجرة القديمة.

واشتملت أعمال التطوير على رفع كفاءة الملعب القانوني بالنجيل الصناعي ورفع كفاءة السور والمباني الإدارية وتطوير مدخل المركز ورصفه ببلاط الإنترلوك.

كما شهد محافظ القليوبية فعاليات اللقاء النهائي لدوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة، والذي أقيم بمركز شباب جمجرة بعد تطويره حيث أقيمت المباراة بين فريقي مركز شباب قلما وأجهور الكبرى والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حيث انتهت المباراة بحصول مركز قلما على البطولة بضربات الترجيح.

وكرم المحافظ عقب انتهاء المباراة، فريق مركز قلما وأهداه كأس البطولة وأهدى الميداليات لفريق مركز شباب أجهور الكبرى الحاصل على المركز الثاني وكذا فريق مركز شباب بهادة لحصوله على المركز الثالث بالبطولة.

وأشاد المحافظ بالأداء وبالروح العالية والإرادة والتصميم الكبير الذي أظهره  لاعبي الفريقين منذ انطلاق المباراة لتحقيق الفوز، مؤكدا الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض محافظة القليوبية والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا.

ويتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذى يبذله لتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب التزويغ .. إحالة عاملين فى 4 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية

إحالة العاملين في 7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل..صور

لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات.. إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

فوز مركز شباب الطود بكوم حمادة بدوري مراكز الشباب في البحيرة

ترشيحاتنا

ناشئ الاتحاد السكندري يوقع لأحد أندية الدرجة الأولى التركية

سعر السوق +20%.. أحمد السجيني يزف بشرى لأصحاب العقارات على الدائري

مواصفات كيا K5 موديل 2021 .. وسعرها في السعودية

دراسة: الإصابة بـ كورونا تؤدي إلى تشوهات في مقلة العين

كلاب شرسة تهاجم طفلا في منطقة المعتمدية.. ووالدته تروي تفاصيل الواقعة.. فيديو

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. سكودا تدشن إينياك سبورتلاين iV الكهربائية

تعرف على قدرات صاحبة المهام الشاقة .. لاند روفر ديفندر ووركس وإصدار خاص للمغامرات

مواصفات كيا K5 موديل 2021 .. وسعرها في السعودية