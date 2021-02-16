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أخبار العالم

ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا تثير قلق العلماء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حدد العلماء سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا والتى يحتمل أن تكون مقلقة بشأن طفرات الفيروس.

وبحسب تقرير شبكة "سكاي" البريطانية، يحتوي B.1.525 ،السلاة الجديدة أو المتغير الجديد، على تغيير جيني يسمى E484K والذي يوجد أيضًا في المتغيرات البرازيلية وجنوب إفريقيا.

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إنه لا يوجد دليل على أن الطفرات في المتغير الجديد تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو يسبب مرضًا شديدًا.

أظهرت الدراسات المعملية أن الفيروسات التي تحمل طفرة E484K يمكنها الهروب من الدفاعات البشرية، مما يجعلها أكثر كفاءة في التهرب من المناعة الطبيعية والمناعة التي يسببها اللقاح.

وقالت PHE إنه تم تحديد 38 حالة تشمل B.1.525 حتى الآن في المملكة المتحدة، بعد دراسة العينات التي يعود تاريخها إلى ديسمبر.

ليس من الواضح أين تم العثور على الحالات في المملكة المتحدة، أو بؤرة التفشي.

قال الخبراء إن المتغير له تغييرات في مادته الجينية تجعله مشابهًا لمتغير كينت، وهو الفيروس السائد في المملكة المتحدة.

رصد B.1.525 أيضًا في بلدان أخرى، بما في ذلك أستراليا والدنمارك ونيجيريا والولايات المتحدة.

قالت البروفيسور إيفون دويل، المدير الطبي في PHE:"تراقب PHE البيانات حول المتغيرات الناشئة عن كثب ويتم إجراء تدخلات الصحة العامة عند الضرورة، مثل الاختبارات الإضافية وتعزيز تتبع الاتصال".

لا يوجد حاليًا أي دليل على أن هذه المجموعة من الطفرات تسبب أصابة أكثر حدة أو زيادة قابلية الانتقال.

وأضافت إن "أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس هي اتباع نصائح الصحة العامة - اغسل يديك ، وارتداء غطاء للوجه وحافظ على مسافة بينك وبين الآخرين. أثناء الإغلاق ، من المهم أن يبقى الناس في منازلهم حيثما أمكن ذلك".

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