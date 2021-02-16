سفير إسبانيا بالقاهرة: أتمنى احتراف مو صلاح في ريال مدريد أو برشلونة

أعرب رامون خيل كسارس، سفير إسبانيا بالقاهرة، عن أمنيته في احتراف محمد صلاح، النجم الأول للكرة المصرية ونجم نادي ليفربول، بأحد أندية القمة فيإسبانيا، وخاصة ريال مدريد أو برشلونة.





وقال خلال لقاء صحفي على هامش زيارته للمركز الثقافي الأسباني بالإسكندرية، قال "كسارس إن الإسكندرية تعتبر من المراكز المهمة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى التواصل الدائم مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية والإسبانية.





وكشف كسارس عن حجم قيمة الصادرات الإسبانية لمصر، والتي بلغت مليار و 400مليون دولار، فيما بلغت حجم الصادرات المصرية 860 مليون دولار.





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وأكد أن الحكومة الأسبانية تأمل في جذب مزيد من الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وإسبانيا، وذلك في ظل تأثر بسبب فيروس كورونا.





وقد نظم معهد ثربانتيس بالإسكدنرية (المركز الثقافي الإسباني) ندوة بعنوان "مدرسة الإسكندرية حركة فكرية حول الأندلس"، تستعرض نشاط مدرسة الدراسات الأندلسية بالإسكندرية وأهمية إسهاماتها في دراسات المغرب و الأندلس، في هذا الحقل المعرفي الذي يجمع بين التراثين الثقافي الإسلامي والإسباني.





ويشارك في الندوة كوكبة من أعلام الدراسات الأندلسية في الإسكندرية، من أبرزهم: ا.د زكريا عناني استاذ الادب العربي، ا.د سحر عبدالعزيز سالم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ا.د مراد عباس استاذ الادب العربي ورئيس قسم اللغة العربية، أ. د. حسام العبادي، أ. د. محمد الجمل





وقد تأسست المدرسة تأسست قبل أكثر من نصف قرن في كنف جامعة الإسكندرية على يد العميد الاول لكلية الاداب الأستاذ عبد الحميد العبادي، وقد انفتحت علي الخارج بتأسيس المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد وذهاب مجموعة من الأستاذة الي إسبانيا للدراسة وعلى رأسهم د. أحمد مختار العبادي، د. عبد العزيز سالم، د. السيد غازي والدكتور محمود علي مكي، وحصولهم علي الدكتوراة وعلاقتهم بالمستشرق الاسباني ايميلو جارثيا جوميث الذي أشرف علي بحوثهم في مدريد.



