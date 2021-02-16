إصابة الإعلامية رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي خيري رمضان، أثناء تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا.

شقيقها وأولادها ووالدتها، منوها بأن الأم الأكسجين لديها منخفض جدًّا، وجرى نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة، مستطردًا "رضوى تعبانة جدا، فنتمنى لها الشفاء ولأسرتها".

وقال خيري رمضان، إن "رضوى الشربيني كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ الأمس برفقة أسرتها، وجاءت نتيجتها إيجابية"، مشيرا إلى إصابة شقيقها وأولادها ووالدتها، منوها بأن الأم الأكسجين لديها منخفض جدًّا، وجرى نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة، مستطردًا "رضوى تعبانة جدا، فنتمنى لها الشفاء ولأسرتها".

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة "‎ CBC ‎سفرة‎."





وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر في عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.





وسبق أن وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".





فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا: "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".





وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والتحمل، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".