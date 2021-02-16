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فن

Palm Springs يكرم النجمة السمراء فيولا ديفيس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:53 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

أعلن مهرجان Palm Springs عن تكريم النجمة فيولا ديفيس في حفل توزيع جوائز ”بالم سبرينغز الدولية للأفلام“ المنتظر اقامته هذا العام.


وتعد فايولا ديفيس واحدة من أفضل وأشهر الممثلات من أصول إفريقية تحصد أهم جوائز الدراما التلفزيونية في الولايات المتحدة.

وقد تحدث رئيس المهرجان عن الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا، قائلا: "فيولا ديفيس هي واحدة من أفضل الممثلات الفاعلة الأكثر شهرة من جيلها من أدوارها القوية على خشبة المسرح والشاشة بما في ذلك فيلم  Fences وHow to Get Away With Murder“، في فيلمها الأخير، Ma Rainey’s Black Bottom، ديفيس تجسد بصورة كبيرة في الشبه بمغنية البلوز الشهيرة ما ريني في أداء عالٍ ولا ينسى، والتي من المؤكد يقودها إلى الأوسكار، إنه لشرف لنا أن نقدم جائزة ممثلة كبيرة مثل فيولا ديفيس“.

الفائزون السابقون بجوائز ”بالم سبرينغز الدولية للأفلام“، هم النجوم رينيه زيلويغر، هالي بيري، كيت بلانشيت، ساندرا بولوك، أوليفيا كولمان، ماريون كوتيلارد، جوليان مور، ناتالي بورتمان، ساويرس رونان، وتشارليز ثيرون.


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