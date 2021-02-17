الكشف على 900 حالة.. عميد كلية الطب البيطري بالعريش يكشف تفاصيل القافلة الطبية

قال الدكتور علي معوض، عميد كلية الطب البيطري بجامعة العريش، إنه تم إنشاء أول كلية طب بيطرية في سيناء، مضيفًا: "نشكر الدولة المصرية والرئيس السيسي على الإنجازات التي يتم تنفيذها في مصر، وإنشاء كلية للطب البيطري".





وأضاف علي معوض في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية": "انطلقت أول قافلة طبية بيطرية في ربوع سيناء وذلك بعد إنشاء أول كلية طب بيطري في سيناء .





وتابع علي معوض:" تم التنسيق مع محافظ شمال سيناء ومديرية الطب البيطري للانطلاق للقرى الاكثر احتياجا لتوجية الرعاية البيطرية لـ الحيوانات وتمت تغطية أكثر من مكان في بئر العبد وتم الكشف على أكثر من 900 حالة بيطرية في سيناء".





وأكمل علي معوض: "نقوم برصد كافة المشاكل المرتبطة بالثروة الحيوانية ونعمل على تنمية الثروة الحيوانية في سيناء وتقدّمت بمشروع لتنمية الثروة الحيوانية لرئيس جامعة العريش".





ولفت علي معوض: "محافظ شمال سيناء أعطانا 100 فدان في وسط سيناء لإقامة مزرعة تعليمية تابعة لكلية الطب البيطري تحدث طفرة في الانتاج الحيواني ".