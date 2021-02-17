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فن

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:27 ص
الفنانة ليلى مراد
الفنانة ليلى مراد
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مريم عزت
تحل اليوم، الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي كان لها اسم كبير في الوسط الفني والغنائي وشاركت في عدد كبير من الأعمال الناجحة. 




1- اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد موردخاي.

2- ولدت فى 17 فبراير عام 1918.

3- أصلها من أسرة يهودية، والدها المغنى والملحن زكى مراد، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية. 

4- قامت بتغير اسمها إلى ليلى مراد، وبدأت مشوارها الفنى بفيلم "يحيا الحب" مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. 

5- اقتنع بتمثليها يوسف وهبى رغم أدائها الضعيف فى التمثيل، ولكنها قدمت فيلمها الثانى "ليلة مطر" عن طريقه.

6- ليلى مراد قامت بغناء حوالى 1200 أغنية ولحن لها عدد كبير من الملحنين العظماء مثل محمد فوزى، ومحمد عبد الوهاب.

7 - أعلنت إسلامها فى مشيخة الأزهر عام 1946 أمام الشيخ محمود أبو العيون.

8 - تزوجت ليلى مراد 3 مرات وهم أنور وجدي، ووجيه أباظة، وأنجبت منه ابنها أشرف، ثم تزوجت من فطين عبد الوهاب وأنجبت منه ولدها زكي.
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