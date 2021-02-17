طقس غير مستقر واستمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

أكد المحافظ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.





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كان محافظ الشرقية قد أعطي تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية و احتمالية سقوط الأمطار موجهًا بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات وكذلك الإنتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنبًا لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وعلي جانب آخر فقد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مديري الإدارات الفنية، وعدد من مديري الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام طب الأسنان، ومديري إدارات الرعاية الأساسية، والسن المدرسي، والتطعيمات، ومنسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، وذلك مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة السابقة والقادمة، والاستعدادات اللازمة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، والتي سيتم انطلاق فاعليتها خلال الأيام القادمة، وأكد علي التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة بالحملة، والتأكيد علي توافر المستلزمات الخاصة بالحملة، مشددا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، أثناء تقديم الخدمة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة بالحملة.

كما وجه وكيل الوزارة بإعادة توزيع القوي البشرية من الأطباء علي الإدارات الصحية حسب الاحتياج ومؤشرات الأداء، كما تم مناقشة خطة عمل المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والتأكيد علي توافر المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة بمختلف أنحاء المحافظة .