برلمانية: افتتاحات السيسي أسكتت أبواق الجماعات الإرهابية

أكدت النائبة الدكتورة "هند حازم" عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب أن إفتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المشروعات في القطاع الصحي رسالة واضحة الي جموع المواطنين بمصر وخارجها علي إهتمام القيادة السياسية بالسير في الإتجاة الصحيح للتنمية.

وأضافت أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ان إفتتاحات اليوم هي أفضل رد علي المشككين في جهود التنمية التي تقدوها الدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي وإسكاتا لأبواق جماعة الإخوان الإرهابية والي تهدف الي ذعذعة ثقة المواطنين في قيادتهم السيسية.

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وأستكملت "حازم" ان إفتتاحات اليوم وخاصة في مجال القطاع الصحي والطبي وخاصة خلال تلك الفترة والتي تتعرض لها أكبر الدول من جائهة كورونا أنما هي دليل قوي علي ان الدولة تسير في طريق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات سواء الصحية او التنموية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد افتتاح عدد من المشروعات فى القطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث تم افتتاح مستشفى الزقازيق العسكري، ومستشفى دمنهور العسكري، ومستشفى النرجس العسكري، ومستشفى الياسمين العسكري.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات تم افتتاحها في قطاع الصحة.