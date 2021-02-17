خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي اعتبارا من السبت 27 فبراير 2021 .





وفي هذا الاطار أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية شددت خلاله على ضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الالكترونية لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في موعد اقصاه الاحد 21 فبراير 2021.





كما أكدت الوزارة في تعليماتها المرسلة للمديريات ، على ضرورة التأكد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات ، والتأكد من استقرار خدمة الانترنت بالمدارس الثانوية ، والتأكد من توافر خدمة الانترنت بالمدارس الخاصة الثانوية





كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لحل اي مشكلات قد تعوق اداء الامتحان ، وموافاة الوزارة بتقرير معتمد من سيادتكم بالموقف العام للمدارس الثانوية بالمديرية التعليمية.







