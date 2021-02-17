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بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. حقيقة ظهور دب قطبي بمصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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منار نور
تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة  لـ دب قطبي، زاعمين أنه يتجول في شوارع مصر .

وظهر الدب في الصورة متجولًا على طريق يكسوه اللون الأبيض نتيجة تساقط الثلوج.

يذكر أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة الدب مع موجة الطقس السيء الذي اجتاحت مصر خلال الساعات الماضية، وعلقوا عليها قائلين: «عاجل ظهور دب قطبي عند مزلقان 25 اللي يتعرف عليه إحنا رابطينه عند المحل»، «ظهور دب قطبي في الإسكندرية يسير في الشوارع».

وبحسب صحيفة «بارنتس أوبزرفر» النرويجية، فصورة الدب المتداولة بشكل واسع تعود لمستوطنة لونجييربين في سفالبارد، النرويج، وليس بمصر.
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