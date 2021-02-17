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أخبار البلد

وزير القوى العاملة: تحصيل 166 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري متوفى بالرياض

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:55 ص
كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري الدكتور "السيد. م. أ. ص"، والذي كان يعمل لدى أحد المستشفيات الخاصة بالرياض ووافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.


وقال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق  العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة مع إدارة المستشفى الخاص الذي كان يعمل لديه الدكتور "السيد. أ. ص" ووافته المنية وهو على رأس العمل، وافقت على الفور بإصدار شيك بمستحقاته البالغة 40 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 166 ألف جنيه مصري تقريبًا، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر.
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