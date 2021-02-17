المنيا: 780 مليون جنيه فاتورة إنشاء وتطوير عدة مستشفيات عامة ومركزية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العام الماضي 2020، شهد نقلة نوعية في مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالصعيد، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكزها، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها، وبخاصة في المجال الصحي، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، بتكلفة بلغت 870 مليون جنيه.

أوضح المحافظ، انه تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات العامة، والمركزية منها، مستشفى سمالوط النموذجي بتكلفة بلغت 247 مليون و787 ألف جنية، وتخدم 893813 نسمة، وإنشاء وتطوير شامل لمستشفى ملوي العام بتكلفة بلغت 237.2 مليون جنية، وتخدم 1041363 نسمة وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنية، وتخدم 460242 نسمة ، بالإضافة الى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.





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وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية ، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء تطوير شامل لمستشفى حميات المنيا، بتكلفة بلغت 15 مليون جنية، ورفع كفاءة مستشفى صدر المنيا، بتكلفة بلغت 20 مليون جنية، بالإضافة الى تطوير معمل الرصد البيئي، وإنشاء المركز التدريبي لتكنولوجيا المعلومات الصحية فرع المنيا، ، بالإضافة الى إنشاء المعهد الفني الصحي بالبيهو.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المنشات الطبية خلال عام 2020، حيث شملت توفير 170 جهاز للغسيل الكلوي، كما تم تركيب شبكة غازات متكاملة وتنكات للأكسجين، وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة جزء من مستشفيات الصدر والحميات والمنيا العام ومغاغة المركزي.

من جانبه، أكد الدكتور شحاته كمال مدير ادارة الطب العلاجي، انه تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات بمستشفى صدر وحميات المنيا، وزيادة جهاز تنفس صناعي لعناية مستشفى الصدر بقوه 8 اسره وتركيب تانك الاكسجين، بالإضافة لتنفيذ اعمال التطوير الجزئي لمستشفى الصدر وزيادة عدد أجهزة التنفس لـ 11 جهاز وجاري استكمال اعمال المرحلة الأخير من التطوير، كما تم رفع كفاءة قسم الاستقبال والعمليات بمستشفى المنيا العام، ورفع كفاءة شبكة الغازات بمستشفي مغاغة المركزي، كما تم تطوير مستشفى حميات المنيا وتركيب شبكة غازات متكاملة وتركيب تانك اكسجين مع اضافة خدمة رعاية بقوة 28 سرير و4 اجهزة تنفس صناعي، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة قسم الأطفال بمستشفى مصر الحرة من إنشاءات وتجهيزات طبية وغير طبية، واضافة 23 من حضانات الأطفال و3 أجهزة تنفس صناعي و تركيب شبكة غازات كاملة.