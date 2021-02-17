لهذا السبب.. بورش لن تصنع سياراتها في الصين مرة أخرى





وهيمن الصانع الصيني مؤخرا علي سوق السيارات العالمي، ونجح في تصدر المشهد خصوصًا بعد اقتحام سوق السيارات الطائرة وبالأخص عالم التنقل المدني، وحصول سيارتها الطائرة ترانزيشين Transition على تصريح طيران رسمي من إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية وستبدأ في بيعها قريبًا.







قررت مؤخرا كبري شركات تصنيع السيارات الفاخرة مثل مرسيدس واودي و بي ام دبليو تصنيع سياراتهم في الصين لعدة أسباب أهمها هو الاستفادة من ازدياد الطلب المحلي الصيني عليها وبالتأكيد توافر العمالة الصينية بكثافة مما يساهم في خفض التكاليف.







وعلي العكس تماما فقد أعلن أوليفر بلوم المدير التنفيذي لبورش، أن شركة بورش الألمانية غير مهتمة بإنتاج سياراتها في الصين وتتمسك بتصنيع بورش داخل الحدود الألمانية.